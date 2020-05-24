«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام العيد

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الاثنين، ثانى أيام العيد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وهناك شبورة مائية خفيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحرى .

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على معظم الأنحاء، نشطة على جنوب سيناء مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة جداً وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «29– 18»، الإسكندرية «29– 19»، قنا «32- 22»، الأقصر «33 – 24»، أسوان «35– 21» .


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