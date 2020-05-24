أطباء عزل العجمي يؤدون صلاة العيد بمشاركة المرضى

أدى أفراد الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى العجمي المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، صلاة عيد الفطر، رغم فيروس كورونا المستجد بمشاركة المرضى، وأقيمت الصلاة في ساحة المستشفى وسط أجواء روحانية.

وتزينت مستشفى العجمى بالبلالين الملونة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام الفريق الطبي بتعليق الزينة في جميع أرجاء المستشفى لمشاركة المرضى فرحتهم بالعيد.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى المركزى، إن الفرحة بالعيد هذا العام مختلفة داخل مستشفى العجمي نظرا للوضع الصحي الحالي، مضيفة: «قررنا في المستشفى، العام الجارى، تزيين المستشفى بالبلالين الملونة وتوزيع اللعب والهدايا على كل الأطفال المرضى بالمستشفى كما يتم توزيع كعك العيد على المستشفى كلها من الفريق الطبى».

وأشارت إلى أنه: «تم تشغيل تكبيرات العيد في سماعات المستشفى مرتين أو ثلاثة فقط لعدم ازعاج المرضى وأدينا صلاة العيد بشكل محدود جدا مع اتباع إجراءات مكافحة العدوى وبين كل فرد والآخر متر ونصف».