» الزمالك يضع شعار " نادي القرن الحقيقي" علي كارنيهات العضوية

24 مايو 2020 - 01:48 م

بالرغم من الضجة التي أثيرت حول اللافتة التي تم وضعها علي بوابة نادي الزمالك " نادي القرن الحقيقي" إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد تم وضع الشعار علي كارنيهات عضوية النادي للمطالبة بأحقية النادي في اللقب والذي منحه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لغريمه التقليدي النادي الأهلي.

ونشر نجم الزمالك السابق، خالد الغندور، علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك، صور مقترحة لكارنيه النادي قبل طباعته وتوزيعه علي الأعضاء.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة علي أسوار النادي كتب عليها " نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".