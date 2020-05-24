» طارق يحيي لجماهير الأهلي : " من حقكم تسخروا "

24 مايو 2020 - 12:03 م

وجه نجم الزمالك الأسبق طارق يحيي تهنئة للأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك ،و كتب علي صفحته الرسمية علي " الفيسبوك":" نادي القرن يهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك ، مستعينا بفيديو خاص بالإعلامي أحمد شوبير حين منح النادي الأهلي لقب نادي القرن الأفريقي في أحدي حلقات ببرنامجه.

وأضاف في برنامج " زملكاوي" علي قناة الزمالك :" سنستمر في قضيتنا ولو كسبها الزمالك سنسترد حقنا وسننظم احتفالية صاخبة ولو لم نكسب القضية لن نخسر أي شيء وسيبقي الوضع علي ما هو عليه إلا أنه قد يعطي فرصة للنادي الغريم وجماهير في الشماتة من النادي وهذا لن يهزمنا".

و قال لجماهير النادي الأهلي:" من حقكم تسخروا منا ولكن لا تنتقدونا في المطالبة بحقوقنا لأن هناك أشخاص فرطت في حق النادي ولن نسكت علي حق الزمالك وجماهيره مؤكدا أنه تصلهم ردود أفعال داعمة من الجماهير البيضاء في مختلف الدول العربية".

جدير بالذكر أن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور أعلن أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم خاطبه لإزالة شعار الاتحاد الأفريقي من اللافتة الموجودة علي أسوار النادي بأنه نادي القرن.