"مش بالمحسوبية والمجاملات".. الزمالك يعلق لافتة نادي القرن على أسواره

23 مايو 2020 - 10:50 ص

"نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات" لافتة كبيرة حملت هذه العبارة، على أسوار نادي الزمالك.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، جاء وضع اللافتات ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، وذلك لأجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

في الوقت ذاته يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الأفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.



