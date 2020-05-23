» موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

23 مايو 2020 - 10:28 ص

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الألماني.

وتقام مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق حيظ دراجي.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فرانكفورت في المركز الـ 13 بـ 28 نفطة.