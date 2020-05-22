خطبة وصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الحرام

22 مايو 2020 - 12:14 م



"المصريون" تنقل لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، نقلًا عن قناة القرآن الكريم.



و أعلنت السلطات السعودية منع التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خوفًا من انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء بإذاعة خطبة وصلاة الجمعة على التلفزيون.



شاهد البث المباشر..





https://www.youtube.com/watch?v=7bfQJS5Thec&feature=emb_logo