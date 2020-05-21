مطار القاهرة يستقبل طائرتين.. بدء إجلاء مصريين من السعودية

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الطيب حسين

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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، رحلتين استثنائيتين قادمتين من المملكة العربية السعودية، وعلى متنهما 295 راكبا مصريا من العالقين هناك بسبب توقف حركة الطيران نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد  .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، وصلت الرحلة رقم NP2222 والقادمة من مدينة الرياض وعلى متنها 175 عالقا مصريا ، كما وصلت المطار رحلة رقم XH3302 قادمة من الدمام وعلى متنها 120 راكب مصري، وقامت سلطات الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بفحص الركاب قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بالعزل تنفيذا لقرار وزارة الصحة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .


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