300 مليون دولار خسائر إلغاء دوري أبطال آسيا

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يتكبد الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، خسائر كبيرة حال إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا؛ بسبب إمكانية مطالبة الشركات الراعية والناقلة للبطولة بتعويضات مادية تقدر بما يفوق 300 مليون دولار، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بموقعها الإلكتروني.

وأشار "الاتحاد" إلى أنه باع الحقوق وقام بتسويق البطولة على اعتبار أن عدد مبارياتها يتجاوز 150 مباراة في الموسم، ويشارك فيها أكبر الأندية المحترفة في القارة، بينما فرضت الظروف الصحية الراهنة بسبب فيروس كورونا، إيقاف المباريات وعدم الاستقرار على موعد نهائي لاستئناف الموسم.

ويدرس الاتحاد ثلاثة مقترحات جديدة، بعد حسم المفاوضات مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن موعد مؤجلات تصفيات كأس العالم 2022، التي يطالب الاتحاد الآسيوي بأن تكون بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من التصفيات في 2021.

وجاء أول المقترحات هو اللعب بنظام البطولة المجمعة لدور المجموعات، ودور الـ16 لدوري الأبطال خلال النصف الأول من أغسطس المقبل، ولعب دور الثمانية كبطولة مجمعة، وكذلك الأمر بالنسبة للدور قبل النهائي بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
أما المقترح الثاني فهو تغيير مواعيد البطولة بما يسمح بعدم ضغط مبارياتها بشكل كبير ، ويساعد الدوريات المحلية على أن تستكمل مؤجلاتها أيضا ، بلعب دور الثمانية وقبل النهائي بنظام الذهاب والإياب ، ولكن في نوفمبر وديسمبر ، ما يعني ترحيل موعد النهائي.

والمقترح الثالث في حالة موافقة "فيفا" على مقترح الاتحاد الآسيوي بلعب مؤجلات تصفيات المونديال في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حيث يعني ذلك تقليص عدد مباريات دوري الأبطال، منعا لضغط الروزنامة، ولعب المؤجلات لدور المجموعات ودور الـ16 في أول أغسطس، بطريقة الدور الواحد، من دون نظام الذهاب والإياب، ونفس الأمر سيكون في الدورين ربع ونصف النهائي للبطولة، وذلك لاستخدام أقل فترة زمنية في لعب مؤجلات البطولة كافة، وعدم إرهاق الدوريات المحلية التي ستكون مضغوطة للغاية، لاسيما في غرب القارة.

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