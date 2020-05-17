الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة وسيول

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غد الاثنين ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة تصل إلى41 في القاهرة، فيما ستشهد بعض المناطق أمطارا متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول .

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد على صفحتها في "فيسبوك" :"يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا".

وأضاف البيان أنه "من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تصل لحد السيول".

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الاثنين، بالقاهرة العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة، وفي الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 ، وفي مطروح العظمى 30 والصغرى 20 ، وسوهاج العظمى 43 والصغرى 26 ، وقنا العظمى 43 والصغرى 27 ، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة.


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