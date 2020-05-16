مصر تتخطى حاجز الـ 600 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت 20 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي توفيت في مصر منذ تضررها من الفيروس إلى 612 حالة.

كما سجلت الوزارة اليوم، 491 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

ولفت إلى، خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.