"ماسبيرو".. وفاة أول إعلامية مصرية بـ"كورونا"

12 مايو 2020 - 04:18 م

توفيت أول إعلامية مصرية متأثرة بفيروس كورونا المستجد، حيث أُعلن عن وفاة الإعلامية رشا حلمي بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري.

ونعي مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة الزميلة رشا حلمي بقطاع الاخبار في التليفزيون المصري، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال نقيب الاعلاميين:"فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجا ومثالا واضحا للالتزام في العمل الاعلامي اللهم اغفر لها وارحمها واجعل ايام مرضها شفيعا لها..رحم الله الزميلة. رشا حلمي والهمنا وذويها الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون".