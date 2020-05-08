وفيات كورونا في مصر تتخطى حاجز الـ500 حالة

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سجلت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة، 21 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات التي سجلتها مصر منذ تضررها من الفيروس لـ 503 حالة.

كما سجلت الوزارة اليوم، 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك عددًا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين.

وأوضح "مجاهد" أن هذه المحافظات هي دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية.

وأشار، إلى أن معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال هذه الفترة، ارتفع بمحافظات أخرى، بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 503 حالات وفاة.


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