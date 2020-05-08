كورونا يؤثر على الدولار.. تعرف على أسعار اليوم الجمعة

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استقر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال اليوم الجمعة، الذي يوافق عطلة في البنوك.
وساهم ظهور فيروس كورونا المستجد، في استقرار سعر الدولار لفترة طويلة، إلا أن حدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب ساهم في ارتفاعه بنحو 19 قرشًا.
وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.
وسجلت العملة الأجنبية 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع في البنك المركزي.
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.


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