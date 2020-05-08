» مستشفى العزل بسموحة تستقبل 10 حالات مصابة بكورونا

استقبلت مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في منطقة سموحة بمدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، 10 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح مدير مستشفى العزل بسموحة، الدكتور أحمد إبراهيم، أن من بين الحالات الجديدة التي وصلت المستشفى صباح اليوم، حالة واحدة من دمنهور بالإضافة إلى 9 محولة من مستشفى الحميات.

وأضاف مدير مستشفى العزل، خلال تصريح له، أن حالتين من داخل العزل، تم تحويلهما أمس إلى مستشفى العجمي للحجر الصحي.

وأشار، إلى أن إجمالي عدد حالات مصابي كورونا بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية في سموحة حاليا بلغ 30 حالة.

الجدير بالذكر، أن مستشفى عزل سموحة، تعد ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، إلى جانب مستشفيي العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية بأبي قير.

وخصصت وزارة الصحة المدينة الجامعية بسموحة كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.