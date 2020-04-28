» "كاف" يكشف حقيقة إلغاء مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

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وكالات- الدويني فولي

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أبطال

تداعيات

استبعد السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبدالمنعم باه، فكرة إلغاء مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب تداعيات وباء كورونا.
وقال المسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات له عبر "بي بي سي"، إن إلغاء المسابقتين غير وارد نهائيًا، ولم يجر الحديث حول ذلك الأمر حتى الآن، رغم تداعيات انتشار الوباء.

وأفاد "باه" بأن المسئولين بكاف، يناقشون إعادة جدولة المباريات في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد أبدى استعداده لتأخير مباريات نصف النهائي لأشهر أخرى إذا طال أمد القضاء على وباء كورونا.

ويشارك ناديا الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما يشارك بيراميدز في نصف نهائي الكونفيدرالية.

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