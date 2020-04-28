"شوبير" يكشف تفاصيل اللجنة الطبية لعودة الدوري الممتاز

28 أبريل 2020 - 09:51 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج ملعب أون، تفاصيل اللجنة الطبية من أجل عودة الدوري خلال الفترة المقبلة، بعد تعليقه بشأن أزمة فيروس كورونا داخل دول العالم والذي وقع على أثره وفيات وإصابات.





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة عمرو الجنايني، تعليق النشاط الرياضي داخل مصر، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأكد أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون الذي يُذاع على قناة أون تايم سبورت خضوع جميع الفرق التي ستشارك في الدوري الممتاز، لفحوصات ضد فيروس كورونا، بجانب دخولها للعزل الصحي للاطمئنان على صحتها بشكل أفضل





وتابع: تواجد اللاعبين والإداريين كل واحد في غرفة، حيث كل لاعب يمتلك أدوات التعقيم الخاصة به.





وأشار: “التدريبات ستكون في ملاعب مفتوحة، بجانب تقليص عدد اللاعبين داخل الجيم، وإلغاء النشاط سيكلف خسائر فادحة”.





وأضاف: “الخسائر حتى الآن وصلت إلى 250 مليون جنيه، عقود رعاية، واتحاد الكرة يقترح عودة الدوري في يوليو المقبل”.





وأرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التصور الخاص بعودة الدوري الممتاز، لوزارة الرياضة، خلال الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم.



