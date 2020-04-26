» تفاصيل حكاية فريق طبي ممنوع من الإفطار بمنازلهم

26 أبريل 2020 - 01:42 ص

قال الدكتور محمد خليفة، رئيس الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار، إنه تم تحويل مستشفى كفر الدوار إلى مستشفى عزل منذ يوم 16 إبريل، موضحا أن الفريق الطبي بكامله غير مسموح ه بمغادرة المستشفى، حيث يفطر الفريق الطبي كاملا بالمستشفى.



وأشار "خليفة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، إلى أن نسب الشفاء في المستشفى جيدة، حيث يوجد 142 مريض بالمستشفى حتى الآن، ويوميا تغادر المستشفى حالات بعد شفائها.

