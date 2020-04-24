» الصحة العالمية عن تأخر علاج كورونا: تغير السلالات السبب

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دي إم سي

الصحة العالمية

كورونا

جون جبور

كشف الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، سبب التأخر في إيجاد لقاح أو مصل لعلاج فيروس كورونا المستجد، قائلا :" إن اللقاح يستغرق وقتًا بسبب تغير سلالات الفيروسات،والوصول للقاح ليس بالشيء الهين".

وأضاف "جبور" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن هناك أعدادا كبيرة شاركت في التجارب السريرية والإكلينيكية في علاج فيروس كورونا ،ونأمل في وجود نتيجة سريعة .

وتابع :" يجب تطبيق الإجراءات بشكل كامل على مستوى كل فرد في المجتمع المصري،حتى نتفادى الصعود بشكل سريع في عدد الإصابات.

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