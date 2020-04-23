سر رفض السويد فرض الحظر بسبب فيروس كورونا

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السويد

النهار

كورونا

مني عراقي

ألقت الإعلامية منى عراقي، الضوء على قرار السويد برفض فرض الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "مؤكدة اعتقاد السويد الراسخ أنه لا يوجد علاقة علميا بين الحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق حظر تجول ".

وأضافت "عراقي"، خلال برنامجها "المهمة" المذاع عبر فضائية النهار، قائلة: "مش معنى الفيروس تراجع في الصين إن ده بسبب الحظر، ده كان رأي الحكومة السويدية، قالوا إن أي مكان يصيبه الوباء يزيد ثم يتراجع، هو النهاردة في أمريكا بيكتر كل يوم برغم الحظر وقبلهم الإيطاليين ومعاهم الإسبان، دا كلام السويد".

وتابعت: "السويد ترى أن تعطيل العمل يسبب كوارث ومشاكل اقتصادية واجتماعية أكبر تأثيرا من الفيروس نفسه، معقبة: "الحكومة السويدية رأت أن الحل في فرض حظر التجول على كبار السن فقط لأنهم هم فقط من يواجهون خطرا يصل إلى الموت بسبب انتشار الفيروس المستجد.

وعقب عراقي على خطة السويد تجاه فيروس كورونا، قائلة: "الشعب عادي يجي ويشتغل ويعيش عادي فقط التزام بإجراءات طبية طبيعية بسيطة، والناس هتعلم بعض قواعد الصحة أفضل من قطع عيشهم وتعطيل حياتهم، قد يكون كلاما منطقيا، التاريخ يوما ما هيقول هل السويد كانت صح ولا باقي دول العالم هي كانت صح.. المطاعم مفتوحة الصالات عادي بس حظر تجمع أكتر من 50 واحد بس".

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