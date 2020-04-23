خناقة بين نجل هيكل و مدحت العدل: الزمالك زيه زي الترسانة والتورماي

23 أبريل 2020 - 06:00 ص

سخر خبير الاقتصاد حسن هيكل من تصريحات السيناريست مدحت العدل بشأن نادي الزمالك وشيكابالا الذي وصفه بأنه أفضل وأمتع من أغلب اللاعبين المصريين.



وقال "هيكل" للعدل في تغريدة: بص يا فندم، فيما يتعلق بالفوز بالدوري فالأهلي في حته لوحده،الزمالك يقارن بالاسماعيلي والترسانة والسكة الحديد، فيما يتعلق بشيكا مع تقديري)، فالخطيب شال كؤوس لوحده تقريبا قد الزمالك فى عقود،ناهيك انه كان أفضل لاعب أفريقيا ومن فضلك خليك مع السكة الحديد والتروماي !:)