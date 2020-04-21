"أكل العيش مفهوش كلام".. قرار سار من البحر الأحمر

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الحظر

الصيد

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شم النسيم

كورونا

شكر عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين على التزامهم وتنفيذ قرار الحظر يوم شم النسيم: "شكرا لكل مواطن قدر المسئولية والتزم مؤكدًا الغلق الكامل لكل الشواطئ والمتنزهات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، قائلا: "إن الأزمة كانت في مراكب الرحلات، وبالفعل تم اتخاذ إجراءات استباقية، معقبا: "فيه ناس على المراكب كانت متحركة قبل قرار المحافظة، وتمت إعادتهم على الفور".

 وفيما يتعلق بالصيد، أوضح أن القرار لا ينطبق على العاملين في مجال الصيد بمدن البحر الأحمر، حيث سيتم السماح لمراكب الصيد فقط بمزاولة عملهم بشكل طبيعي، "الصيد أكل عيش ومفيش كلام، ومفيش شغل هيقف".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

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