كريمة: لما الغضب من تعليق الصلاة في المساجد الآن

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صدى البلد

أحمد كريمة

شهر رمضان

كورونا

التراويح

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف،علي بعض الغاضبين من قرار استمرار تعليق الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان ، قائلا :" إنه لا يشترط لصحة أداء صلاة التراويح، أو القيام، أن تكون في جماعة، أو يختم فيهما القرآن الكريم، أو يتم صلاتهما في المسجد".
وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- عندما وجد المسلمين يجتمعون لأداء صلاة القيام خلفه لم يخرج إليهم، لافتا إلى أنه لم يروى عن أبي بكر أنه صلى صلاة التراويح جماعة في المسجد.
 وتابع:"لا مانع من  أداء صلاة التراويح في البيوت خلال شهر رمضان، و البعض كان يؤديها بالمنزل خلال الأعوام السابقة فلما الغضب الآن ".
 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

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