إصابة أول لاعب مصري بفيروس كورونا

16 أبريل 2020 - 07:07 م

أصيب محمد عرابى، لاعب فريق كرة السلة السابق بنادى الاتحاد السكندرى بفيروس كورونا، خلال تواجده فى لندن حيث يقيم، ليصبح بذلك أول لاعب مصري يصاب بالفيروس.

وأكد عصام مجاهد، رئيس لجنة المسابقات السابق بمنطقة الإسكندرية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إصابة اللاعب بالفيروس، متمنيًا من أسرة السلة الدعاء له.





ويتواجد عرابي في لندن برفقة ابنته وزوجته، منذ اعتزاله كرة السلة قبل سنوات قليلة. وهو نجل سعيد عرابى مدير ادارى قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى.