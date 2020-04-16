  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منع المحجبات من دخول الشواطىء

7 قرارات جديدة لمنع التجمعات بالشواطئ

تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية

تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية

تشيلسى

تقارير: الدوري الإنجليزي يعود يونيو المقبل

خالد الجندي

الجندى: الإخوان وراء وقائع رفض دفن موتى كورونا

لأول مرة.. السكة الحديد تتخذ هذا القرار

لأول مرة.. السكة الحديد تتخذ هذا القرار

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 460 سجينًا بعفو رئاسي وشرطي

صلاح

كورونا تكبد "صلاح" 495 مليون جنيه

نقيب المأذونين

نقيب المأذونين: "المحاكم حالها واقف لا خلع ولا طلاق"

مستشفيات إيران

دفناها قبل 5 أيام.. والمستشفى تهنئنا بتعافي خالتي من كورونا

الطيران الإماراتي يقلل موظفيه لتقليص التكاليف

دولة عربية تعلن عودة حركة الطيران في هذا الموعد

هل ظهور بثور حمراء بالجلد إصابة بكورونا؟.. طبيب يحذر

آخر الأخبار

هاني الناظر
هاني الناظر
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إصابة طبيب بمعهد القلب بفيروس كورونا

#

عمان تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا

#

بعد إصابة مذيع مكملين بكورونا.. بكري: "يمهل ولايهمل"

#

تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

إكسترا نيوز

هاني الناظر

كورونا

رد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على تكرار تساؤل البعض بشأن أن ظهور بثور حمراء على القدم هل يعد ذلك أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

 وقال "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن بعض الأطباء الفرنسيين لاحظوا تكون بقع حمراء على المصابين.

وأوضح أن هذه البقع قد تكون بسبب "الكحة" فتنفجر بعض الشعيرات الدموية وتكون كدمة، مؤكدا أن الأمر لم يثبت علميا، وظهر في حالات تحصى على اليد الواحدة، ولا يجب الأخذ به.

وتابع: "ميصحش ننشر الحاجات دي"، حيث إنها ستصيب الجميع بحالة هلع ليس لها أساس من الصحة، فقد يصاب شخص بكدمة من الحذاء ويعتقد أنه مصاب بكورونا،محذرا من نشر صور غير صحيحة عن أعراض تتعلق بكورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"
» محافظ الإسكندرية: "المواطنون بيعتدوا على رجال الأمن"
» دول الخليج توافق على مقترح كويتي بإنشاء هذا الأمر
» سمية الخشاب توجه رسالة لمتابعيها بشأن الحجر الصحي
» مع زوجها.. عبير صبري تثير الجدل
» الإفتاء تعلن: إلغاء احتفالية رؤية هلال رمضان 2020
» السعودية.. قرار جديد لمن يقل عمره عن 15 عامًا
» تحذير شديد اللهجة من فايلر للاعبى الأهلى
» بـ ملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل
» مؤثر.. أم تلحق بتوأمها بعد الولادة بسبب كورونا
» متى يختفي كورونا؟.. طبيب فرنسي يكشف موعد نهاية الفيروس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية