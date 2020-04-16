هل ظهور بثور حمراء بالجلد إصابة بكورونا؟.. طبيب يحذر

16 أبريل 2020 - 01:10 م

رد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على تكرار تساؤل البعض بشأن أن ظهور بثور حمراء على القدم هل يعد ذلك أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا.



وقال "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن بعض الأطباء الفرنسيين لاحظوا تكون بقع حمراء على المصابين.



وأوضح أن هذه البقع قد تكون بسبب "الكحة" فتنفجر بعض الشعيرات الدموية وتكون كدمة، مؤكدا أن الأمر لم يثبت علميا، وظهر في حالات تحصى على اليد الواحدة، ولا يجب الأخذ به.



وتابع: "ميصحش ننشر الحاجات دي"، حيث إنها ستصيب الجميع بحالة هلع ليس لها أساس من الصحة، فقد يصاب شخص بكدمة من الحذاء ويعتقد أنه مصاب بكورونا،محذرا من نشر صور غير صحيحة عن أعراض تتعلق بكورونا.

