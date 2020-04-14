100 ألف جنيه لمتوفي "كورونا" بمصر

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أعلنت نقابة الأطباء، واتحاد المهن الطبية، اليوم الثلاثاء، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل طبيب يتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبي صرف مبلغ 20 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشري – أسنان – صيدلي – بيطري) يصاب بفيروس كورونا، شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل.

ووفقا للبيان سيتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشرى – أسنان – صيدلي – بيطري) يتوفى بسبب فيروس كورونا، شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية. وصرف مبلغ 50 ألف جنيه من نقابة الأطباء لكل طبيب بشرى يتوفى بسبب فيروس كورونا، شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

وأكدت نقابة الأطباء أن: "هذا مجرد دعم نقابي معنوي، وأنه لا شيء يمكنه تعويض المصابين أو أسر الشهداء"، متابعة: "نعيد التأكيد على مجلس الوزراء بضرورة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".

كما طالبت النقابة الجهات المختصة بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقا لما تم الإعلان عنه عند بداية الجائحة، مؤكدة أن الفريق الطبي ما زال يتحمل مسئولياته في الصفوف الأولى، دفاعا عن الوطن من خطر الوباء.


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