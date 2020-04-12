مفاجأة جديدة في انتقال جوكر الأهلى لبيراميدز

محمد عبد الحارس
كشف مجدى عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين تفاصيل جديدة فى تعاقد نادى بيراميدز مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلي.
وأضاف "عبد الغني" عبر برنامج البلدوزر: بيراميدز نجح فى التعاقد مع أحمد فتحى فى صفقة انتقال حر وملف ضمه إلى صفوف بيراميدز وراءه شيء شخصى.
وواصل: الأهلي لم يحالفه التوفيق فى التجديد للاعب ما جعل اللاعب يتوجه صوب إتمام التعاقد مع بيراميدز.
وكان نادى بيراميدز أعلن بشكل رسمي، التعاقد مع الجوكر أحمد فتحى فى صفقة انتقال حر قادما من النادى الأهلي.
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