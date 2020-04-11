مصاب بكورونا ماتت زوجته وابنته: شقيق زوجتي السبب

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إيمان هاني

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وفاة

ام بى سى مصر

كورونا

اديب

روي شادي رضا أحد المصابين بكورونا، تفاصيل مأساوية عن وفاة زوجته وابنته حديث الولادة بالفيروس.

وقال "رضا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، إن شقيق زوجته هو سبب العدوى، بعد إصابته بالمرض ونقله إلى والدته وشقيقته.

وتابع أن زوجته تم نقل الفيروس لها ونظرًا لأن مناعتها ضعيفة بسبب الحمل تدهورت صحتها ونقلت لمستشفى العزل في العجمي بالإسكندرية". 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

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