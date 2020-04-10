حقيقة إلغاء سداد فاتورة التليفون الأرضي

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أرضي

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نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي.

وأشار المركز في بيان صادر عنه، إلى أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي، مُوضحةً أن الشركة المصرية للاتصالات أصدرت قرارًا بمد فترة سداد فاتورة يناير للهاتف الأرضي، حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون انقطاع للخدمة، للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.


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