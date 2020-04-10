مفاجأة..متوفي " كورونا" لا ينقل العدوي لغيره

10 أبريل 2020 - 10:24 ص



أكد الدكتور عادل المنصوري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة المنصورة، أن الفيروسات لا تتكاثر داخل جسد الميت ولا تعيش داخل الخلايا الميتة.



وأضاف "المنصوري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن فيروس كورونا انتهى داخل الشخص المتوفي، لكن خارجيًا يحتمل وجوده، لذلك يجب غسل المتوفي داخل المشرحة عن طريق شخص يرتدي ملابسه الوقائية الكاملة ويكون متدربا على الغسل.



و أوضح ، أن الغسل يكون بالماء والصابون مع إضافة 5% من مادة الفورمالين، وبعد انتهاء الغسل يتم تكفينه بالكفن الشرعي ويوضع داخل كيس بلاستيك مغلق.



وتابع :" ليس هناك خطورة على الإنسان من جثة المتوفي المصاب بفيروس كورونا، لكن يجب أخذ التدابير الاحترازية اللازمة خلال دفنه".

