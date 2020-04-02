» تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل اتصال الخطيب به بعد رحيل أحمد فتحي

02 أبريل 2020 - 05:35 ص

كشف تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن تلقيه مكالمة من الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - وذلك بعد ساعات من إعلان انتهاء العلاقة التعاقدية بين الأحمر وأحمد فتحي.



وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : انتوا عارفين سبب ابتعادي الفترة الماضية .. لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس إدارة الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح ليه وجهة نظره وتقبلتها .



وكان آل الشيخ غضب بسبب استبعاده من مفاوضات اعتزال النجم حسام عاشور.



