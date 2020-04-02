  • الخميس 02 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:51 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد فتحي

أحمد فتحي يشتم نادر شوقي: بتاكل بالسحت .. ركز مع رمضان صبحي أحسن

الخطيب

قرار مفاجيء من الخطيب بشأن مؤمن زكريا بعد تغريدته الداعمة لأحمد فتحي

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

حياة الفهد عبر التلفزيون المصري: تعلمت كل شيء منكم .. فكيف أطلب طردكم؟

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يحرج أحمد فتحي: هنجيب قدك 100 مرة

الدكتور خالد العناني، وزير الأثار

وزير السياحة : إجراءات "كورونا" كبدت القطاع خسائر بالمليارات

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6

علم مصر

لهذا السبب.. "السياحة العالمية" تشكر مصر

السيسي

بعد أزمة العائدين من بريطانيا.. قرار رئاسي عاجل

محافظ بني سويف

تابعين لنائب برلماني.. المحافظ يغلق كافتيريا ومقهى مخالفين

كورونا

أهم النصائح للمصاب بكورونا

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل اتصال الخطيب به بعد رحيل أحمد فتحي

الرياضة

تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بعد استقالته..تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على تأهل الأهلي

#

«الخطيب» يلبي دعوة تركي آل الشيخ ويصل السعودية

#

رسالة تركي آل الشيخ لمتابعيه بعد عودته للسعودية

#

"الخطيب" يجري اتصالًا عاجلًا بـ"تركي آل الشيخ"

احمد فتحى

الخطيب

تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن تلقيه مكالمة من الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - وذلك بعد ساعات من إعلان انتهاء العلاقة التعاقدية بين الأحمر وأحمد فتحي.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : انتوا عارفين سبب ابتعادي الفترة الماضية .. لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس إدارة الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح ليه وجهة نظره وتقبلتها .

وكان آل الشيخ غضب بسبب استبعاده من مفاوضات اعتزال النجم حسام عاشور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أحمد فتحي: لو جالي مليم زيادة برة الأهلي هسيبه طبعا
» تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل اتصال الخطيب به بعد رحيل أحمد فتحي
» وزير الاتصالات: إجراءات لتيسير صرف المعاشات عبر مكاتب البريد
» رد فعل «رونالدو» على كراهيته في الأرجنتين
» ساويرس يهدد بالانتحار في حالة تمديد حظر التجوال
» الصين تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا
» الأزهر ينعى «حمدي زقزوق»: دافع عن الوطن
» محمود محيي الدين: هذا القطاع الفائز الأكبر من أزمة كورونا
» ذعر بعد إصابة العشرات من العاملات بالدعارة بـ"كورونا" في طوكيو
» حبس حرامي ادعى أنه مصاب بكورونا وبصق في وجه الشرطة
» شبورة مائية وبرد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية