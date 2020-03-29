الصحة العالمية تجيب على أخطر تساؤل بشأن كورونا

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منظمة الصحة العالمية

كورونا

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل الذي أثير في الفترة الأخيرة بشأن انتقال فيروس كورونا في الهواء.

وأجاب الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على السؤال الذي يشغل بال الناس وهو : هل ينتقل فيروس كورونا بالهواء؟

وقال الحساب الرسمي للمنظمة على تويتر إن فيروس كورونا المستجد ينتقل بشكل رئيسي من خلال القطرات أو الرذاذ، الناتج عن العطس أو السعال الذي يصدر عن المصاب بفيروس كورونا.

ونصحت المنظمة باتباع أهم النصائح الوقائية للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا والتي تتمثل في 4 نصائح: الحفاظ على مسافة 1 م من الآخرين، تطهير الأسطح بشكل متكرر، غسل اليدين، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم.

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