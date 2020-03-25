» القوى العاملة: الأولوية في صرف 500 جنيه لهذه الفئة

25 مارس 2020 - 07:30 م

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس مهتمة دائمًا بالعمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة، وهناك توجيه رئاسي بدعم العمالة غير المنتظمة خلال هذه الفترة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أنه تم فتح الموقع إلكتروني للوزارة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ويتم تدقيق هذه البيانات والتواصل معهم لبحث سبل رعايتهم بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وتابع وزير القوى العاملة، أن رئيس الوزراء وجه بعمل إجراءات احترازية بكفاءة مصانع مصر لمواجهة فيروس كورونا، مع تقليل العمالة وتوزيعهم على أكثر من وردية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم التوجيه بالنظر في التزام المصانع والمؤسسات بالإجراءات الاحترازية بالتطهير والنظافة الشخصية للعمالة.

وأوضح "سعفان"، أن خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، تتمثل في الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة www. manpower.gov ، واختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة، ثم الضغط علي زر التسجيل، ثم تسجيل بياناته الشخصية، متمثلة في الاسم والرقم القومي والهاتف الشخصي ثم الضغط علي زر إرسال، مشددًا على أن الأولوية في صرف المنحة الاستثنائية 500 جنيه لمن ليس لديه أي مورد أخرى للدعم، مؤكدًا أن مستفيدي تكافل وكرامة ليس لهم أولوية في الحصول على المنحة.