كيفية تصنع مطهر اليد في المنزل بمكونات بسيطة؟

22 مارس 2020 - 05:16 م

مع انتشار المخاوف على نطاق واسع من عدوى فيروس كورونا، وتزايد الإقبال على شراء مطهرات الأيدي لاستخدامها في عملية التعقيم الشخصي، يجد البعض صعوبة في الحصول عليها.

وتفرض معظم المحلات والصيدليات الآن قيودًا على هذا المنتج الذي يحتمل أن ينقذ الحياة، وسط نقص المخزون الناتج عن الجائحة العالمية.

لكن لا بأس، فإذا كنت تكافح من أجل الحصول على المطهر اليدوي، فإنه من السهل جدًا صنعه في المنزل، باستخدام ثلاثة مكونات فقط، بحسب صحيفة "ديلي بوست".

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا ما ستحتاجه:

3/4 كوب من الأيزوبروبيل أو الكحول المحمر (99 بالمائة).

1/4 كوب من جل الصبار (للمساعدة في الحفاظ على يديك ناعمة ولمقاومة قسوة الكحول).

10 قطرات من الزيت العطري، مثل زيت اللافندر، أو استخدام عصير الليمون بدلاً من ذلك.

وإليك الطريقة:

قم بخلط جميع المكونات السابق في وعاء، امزجها، واستخدم "المضرب" لتحويل المطهر إلى جل، صب المكونات في زجاجة فارغة لسهولة الاستخدام .