  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص

بأمر الكنيسة.. حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص

وفاة وإصابة الأطباء بإيطاليا

إحصائية صادمة عن وفاة وإصابة الأطباء في هذه الدولة

كامل الوزير

"قدمهم رجل أعمال"..قرار عاجل لـ"وزير النقل" لمواجهة كورونا

الجبلاية تعقد مؤتمرا صحفيًا بشأن مباراة مصر وغانا

اجتماع مهم لـ"الجبلاية" لبحث هذا الأمر

الإعلامي عمرو أديب

أديب: إحنا عايشين بستر ربنا

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي: مصاب كورونا مثله مثل الإرهابي

ريال مدريد

خبر صادم لعشاق ريال مدريد

تركي آل شيخ

رسالة تفاؤل من «آل الشيخ» بشأن «كورونا»

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أبو تريكة

سمير يروي أغرب موقف حديث بين حسام البدري وأبو تريكة

قرارات جديدة من السياحة للحد من انتشار "كورونا"

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السيستاني: من ينقل كورونا عمدا "قاتل"

#

وفيات كورونا في إيطاليا تتخطى حاجز الأربعة آلاف حالة

#

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

#

"موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

السياحة

كورونا

فيروس كورونا

أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه لا يوجد أي حجر صحي على الوفود السياحية داخل الفنادق بل إنهم يستمتعون ببرامجهم السياحية بسهولة ويسر حتى موعد سفرهم المقرر مسبقا.

وأوضح «فوزى»، أن من سيطبق عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما هم فقط العاملون بالفنادق وذلك بعد رحيل آخر سائح بالفندق وفقا لبرامج كل وفد سياحي.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية حتى يوم 31 مارس 2020، مع استمرار استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) للسماح للوفود السياحية المتواجدة في مصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم مسبقاً وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بالوزارة، انه في أطار قرار غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس 2020، فيتعين علي جميع الشركات السياحية التي مازالت لديها وفود سياحية في مصر بتوفيق أوضاعهم وبرامجهم السياحية وزياراتهم للمتاحف والمواقع الأثرية وفقا لهذا القرار.

وأوضح "العاصي"، أنه بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية برئاسة السيد ماجد فوزي سيتم تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك بدءًا من بعد غد الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس 2020.

وسوف تقوم غرفة المنشآت الفندقية بإبلاغ جميع الفنادق في مصر بذلك القرار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو لـ شاكيرا يثير ضجة بسبب كورونا
» قرارات جديدة من السياحة للحد من انتشار "كورونا"
» لاعب الزمالك على رادار «بيراميدز»
» فنانة شهيرة توجه رسالة للأمهات في العزل المنزلي
» حفيدات غادة عبد الرازق يشعلن انستجرام بعد نشر صورتهن
» ظهور مفاجيء لزوجة عادل إمام
» فنانة شهيرة تحذف منشورها المسيء بعد هجوم جمهور ياسمين عبد العزيز
» حارس صن داونز يعلن تشجيعه لـ"الأهلي" ويطلب من متابعيه هذا الأمر
» طه إسماعيل لـنجم الأهلي: لا تسير وراء المال واستمر في الفريق
» خطوات الكنيسة الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا
» "موسى": نحتاج قرار يلزم المواطنين بالبقاء فى منازلهم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة