» قرارات جديدة من السياحة للحد من انتشار "كورونا"

22 مارس 2020 - 10:10 ص

أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه لا يوجد أي حجر صحي على الوفود السياحية داخل الفنادق بل إنهم يستمتعون ببرامجهم السياحية بسهولة ويسر حتى موعد سفرهم المقرر مسبقا.

وأوضح «فوزى»، أن من سيطبق عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما هم فقط العاملون بالفنادق وذلك بعد رحيل آخر سائح بالفندق وفقا لبرامج كل وفد سياحي.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية حتى يوم 31 مارس 2020، مع استمرار استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) للسماح للوفود السياحية المتواجدة في مصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم مسبقاً وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بالوزارة، انه في أطار قرار غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس 2020، فيتعين علي جميع الشركات السياحية التي مازالت لديها وفود سياحية في مصر بتوفيق أوضاعهم وبرامجهم السياحية وزياراتهم للمتاحف والمواقع الأثرية وفقا لهذا القرار.

وأوضح "العاصي"، أنه بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية برئاسة السيد ماجد فوزي سيتم تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك بدءًا من بعد غد الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس 2020.

وسوف تقوم غرفة المنشآت الفندقية بإبلاغ جميع الفنادق في مصر بذلك القرار.



