مرتضى يكشف مفاجأة مدوية عن صفقة القرن الجديدة التي سيخطفها من الأهلي

19 مارس 2020 - 08:00 ص

كشف مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - حقيقة ما ردده عدد من نجوم نادي الزمالك السابقين حول تجهيز الأبيض لخطف صفقة جديدة من الأهلي على غرار عبدالله السعيد.



وقال "منصور" في مداخلة مع برنامج "البريمو" : أسوأ شيء أن تدخل العلاقة بين الأهلي والزمالك في طريق "كيد النسا".



وأضاف: عندما تعاقدت مع عبدالله السعيد كان عقده مع الأهلي قد انتهى .. تفاوضت معه في فترة السماح ولم أخالف اللوائح والقوانين.



وتابع: لن أتعاقد مع أي لاعب من الأهلي إلا إذا كان عقده منتهي .. وبالنسبة لرباعي الأهلي الكبار كحسام عاشور و وليد سليمان فلم نتحدث مع أحدهم واسألوهم.



