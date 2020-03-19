مرتضى يكشف مفاجأة مدوية عن صفقة القرن الجديدة التي سيخطفها من الأهلي

أحمد عادل شعبان
كشف مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - حقيقة ما ردده عدد من نجوم نادي الزمالك السابقين حول تجهيز الأبيض لخطف صفقة جديدة من الأهلي على غرار عبدالله السعيد.
وقال "منصور" في مداخلة مع برنامج "البريمو" : أسوأ شيء أن تدخل العلاقة بين الأهلي والزمالك في طريق "كيد النسا".
وأضاف: عندما تعاقدت مع عبدالله السعيد كان عقده مع الأهلي قد انتهى .. تفاوضت معه في فترة السماح ولم أخالف اللوائح والقوانين.
وتابع: لن أتعاقد مع أي لاعب من الأهلي إلا إذا كان عقده منتهي .. وبالنسبة لرباعي الأهلي الكبار كحسام عاشور و وليد سليمان فلم نتحدث مع أحدهم واسألوهم.
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