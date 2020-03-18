  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الراحل أحمد عامر ضحية كورونا

خطأ كارثي أودى بحياة المتوفي بـ«كورونا» في الدقهلية

صالح جمعة

تطورات جديدة في قضية دهس صالح جمعة شابًا بسيارته

صلاح

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدم "محمد صلاح"

جانب من أحد أفلامها

اعتراف صادم لفنانة شهيرة عن مشاركتها في فيلم إباحي

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يعلن إصابة 49 جنديًا بكورونا

شرم

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب «كورونا»

رجائي عطية

"الأمر شورى بيننا".. أولى رسائل رجائي عطية للمحامين

مصر للطيران

إعادة 300 مواطن مصري من الكويت في رحلة استثنائية

زفاف "فوز الفهد" يشعل مواقع التواصل

فستان ورعشة يد.. زفاف "فوز الفهد" يشعل مواقع التواصل

المترو

"المترو" يتخذ قرارات عاجلة بشأن كورونا

إبراهيموفيتش يجمع تبرعات لدعم إيطاليا ضد كورونا

الرياضة

ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بلاغ للنائب العام ضد إعلامية شهيرة بسبب كورونا

#

وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

#

إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158

#

أمريكا.. أول تجربة لـ"لقاح" ضد "كورونا"

ايطاليا

كورونا

إبراهيموفيتش

حرص زلاتان إبراهيموفيتش، نجم إي سي ميلان الإيطالي على بث رسالة مؤثرة للعالم، عن إيطاليا، التي تحولت إلى حجر صحي كبير بسبب عزل المواطنين في منازلهم لتفشي فيروس كورونا بينهم بشكل كبير.

وبث إبراهيموفيتش مقطع فيديو يتضمن رسالة قال بها "لطالما اعطتني إيطاليا الكثير، ففي هذه اللحظة المثيرة يجب أن أفعل شيئًا ملموسا لمساعدة بلد احبه".

وأضاف: قررت ومعي مجموعة من العامملين معي انشاء حملة جمع تبرعات لمستشفيات انسانية ، مشيرا إلى انه نشر رسالته عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي ، لتصل لجميع الناس ، ويفعلون مثله ، لمحاربة هذا الوباء.

وأشار إلى أنه  يعتمد على كرم زملائه وجميع الرياضيين المحترفين والذين يريدون تقديم مساهمة صغيرة او كبيرة بناء بحسب امكانياتهم، لركل هذا الفيروس ، مشددا على قيمة التماسك قائلا : معا يمكننا حقا مساعدة المستشفيات والاطباء والممرضات الذين يعملون كل يوم بلا هوادة لانقاذ حياتنا ، "دعونا نركل فيروس الكورونا معا للفوز بهذه اللعبة".

واختتم: تذكر إذا لم يذهب الفيروس الى زلاتان، فان زلاتان يذهب الى الفيروس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «أردوغان»:«كورونا» سيحدث تحولات سياسية
» بريطانيا تعلن موعد طرح علاج «كورونا»
» 25 مليون شخص سيفقدون أعمالهم بسبب "كورونا"
» رسميًا.. ترشيح "ترامب" لانتخابات الرئاسة المقبلة
» إبراهيموفيتش يجمع تبرعات لدعم إيطاليا ضد كورونا
» شاهد.. لحظة إطلاق قمر صناعي روسي
» حقيقة إصابة محيي إسماعيل بـفيروس كورونا
» القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة للوقاية من "كورونا"
» الكويت.. هذا الإعلامي مطلوب بسبب هذا الفيديو
» "ترامب" يعقد مؤتمرا عاجلا بخصوص كورونا
» فنان شهير يعلن اعتزاله وتوبته إلى الله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة