تأجيل مباراة مصر وتوجو في التصفيات الإفريقية بسبب كورونا

أعلن الإتحاد الإفريقي «الكاف» اليوم، في بيان رسمي، تأجيل الجولة المقبلة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الحالي.

وكان منتخب مصر سيواجه منتخب توجو يومي في 26 و 29 مارس الحالي، ضمن إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وفي البيان ذاته قرر الكاف، تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات، التي كانت من المقرر أن تقام خلال فترة 4 إلى 6 أبريل المقبل.

كما تقرر أيضا تأجيل تصفيات إفريقيا لكأس العالم تحت 20 عاما والتي كان إقامتها خلال فترة 20 إلى 29 من الشهر الحالي.