"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالات الشفاء من فيروس كورونا ارتفعت، حيث هناك 20 مصاب بفيروس كورونا غادروا مستشفى العزل بعد تمام شفائهم من إجمالي 27 حالة مصابة.
وأضاف "مجاهد " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن هناك 13 حالة جديدة ثبت إصابتها بفيروس كورونا، ومنهم سيدة مصرية من محافظة الدقهلية، منوها بأنهم وصلوا للمخالطين للسيدة لفحصهم.
وأوضح " المتحدث باسم وزارة الصحة" ، أن هناك خطة دقيقة يتم تطبيقها لمتابعة ورصد المواطنين المخالطين لأي حالة إيجابية، مؤكدا أن مصر من الدول التي تعتبر نسب الإصابة بها ليست مرتفعة، والإصابات محدودة.