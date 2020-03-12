"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

12 مارس 2020 - 10:40 م

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالات الشفاء من فيروس كورونا ارتفعت، حيث هناك 20 مصاب بفيروس كورونا غادروا مستشفى العزل بعد تمام شفائهم من إجمالي 27 حالة مصابة.

