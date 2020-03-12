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خطفوها من عشيقها.. 3 شباب يغتصبون فتاة بحديقة بالعجوزة

قضايا وحوادث

ارشيفية
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محمد فضل- متابعات

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خطف

اغتصاب

الجيزة

فتاة

الرزيلة

خطف 3 شباب عاطلين فتاة من عشيقها، تحت تهديد السلاح، وتناوبوا على اغتصابها داخل حديقة بمنطقة العجوزة بالجيزة.

وكشفت التحريات أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث رعاية الأحداث بمنطقة العجوزة بحثا عن حالات التسول وعمالة الأطفال استغاثت بهم فتاة من داخل حديقة وسط الشارع، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتمكنت من إنقاذ الفتاة التي تبين أنها تعرضت للاغتصاب علي يد 3 عاطلين.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما هاربة من منزل أسرتها ومبلغ بتغيبها وتتسول بالشوارع، وتعرفت علي شاب أقامت معه علاقة جنسية وأثناء تواجدهما سويا خرج عليهما 3 شباب أخذوها من الشاب تحت تهديد سلاح أبيض "خنجر" وتناوبوا اغتصابها فتم إلقاء القبض علي الشباب وصديقها.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإيداع الفتاة دار رعاية لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وعرضها علي الطب الشرعي.


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