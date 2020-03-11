الحبس والغرامة لمن يغادر منزله في إيطاليا

11 مارس 2020 - 05:07 م

أرسلت القنصلية المصرية، بمدينة ميلانو الإيطالية، تقريرًا عاجلًا لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، بشأن تنفيذ قرار حكومة إيطاليا بمنع مواطنيها من الخروج نهائيًا للمواطنين، بسبب كوورنا.

وكشف المستشار العمالى مجدى سيد حسنين، فى تقريره أن الحكومة الإيطالية قررت أنه كل من يخرج من منزله عليه حمل تصريح للطوارئ فقط لعدم التعرض للعقوبات.

وذكر التقرير أن العقوبة عبارة عن دفع 300 يورو والحبس ثلاثة أشهر، حيث شدد القرار على منع الانتقال من مدينة إلى أى مدينة أخرى.