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أسعار الذهب ترتفع وعيار 21 يسجل 714 جنيهًا

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أسعار الذهب

جرام الذهب

عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 فبراير 2020، ارتفاعا بشكل طفيف محليا وعالميا بعد صعودها في بورصة الذهب في بداية التعاملات الصباحية، في سوق الصاغة.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن هناك ارتفاعا بمقدار جنيهًا واحدًا لعيار 21 ومازال عند أعلى سعر ومستوي له في عام 2020.

وأوضح أن عيار 21 الأكثر مبيعًا سجل في تعاملات اليوم نحو 714 للجرام، مقارنة بنحو 712 جنيهات أمس.

وأكد أن صعود سعر الدولار محليا أمام الجنيه ساهم في ارتفاع أسعار الذهب محليا، كما أن سعر الأوقية في بورصة الذهب استقر اليوم ليسجل 1650 دولارًا، وهي نفس أسعار تعاملات أمس.

ونعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 714 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 813 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 615 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5712 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1650 دولارًا.


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