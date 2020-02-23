أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوريات الأوروبية.
"المصريون" تستعرض فى التقرير التالى أبرز مباريات والقنوات الناقلة لها..
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد X واتفورد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
آرسنال X إيفرتون - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني
خيتافي X إشبيلية - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريدX فياريال - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
روما X ليتشي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
بايرن ليفركوزن X أوجسبورج - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5
فولسبورج X ماينز - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 5
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X بوردو - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
مغرب05:53 م
فجر
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شروق
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ظهر
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عصر
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مغرب
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