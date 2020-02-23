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تركي آل الشيخ

"آل الشيخ" يطاالب الأهلي باللجوء إلى "الفيفا"

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"آل الشيخ" يطاالب الأهلي باللجوء إلى "الفيفا"

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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المصريون ـ متابعات

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عقب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي للنادي الاهلي على العقوبات التى اصدرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة على لاعبي الاهلى والزمالك بسبب الاحداث التى شهدتها مباراة السوبر المحلي 
وقال "آل الشيخ"، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "كله كوم ويعني ايه كهرباء ل اخر الموسم؟!!! بقانون مين ده ؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كاس !".
جدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في اجتماعها يوم السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري  لزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.


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