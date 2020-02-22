أبرز مباريات اليوم .. المواعيد والقنوات الناقلة

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قنوات

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوريات الأوروبية.

"المصريون" تستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، كالتالي..

الدوري الإنجليزي

تشيلسي X توتنهام - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

ساوثهامبتون X أستون فيلا - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 7

كريستال بالاس X نيوكاسل يونايتد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

بيرنلي X بورنموث - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8

شيفيلد يونايتد X برايتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 1

ليستر سيتي X مانشستر سيتي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني

برشلونة X إيبار - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3

ريال سوسيداد  X فالنسيا - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3

ريال مدريد X   ليفانتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

سبال  X يوفنتوس - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4

فيورنتينا X   ميلان - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4

الدوري الألماني

فيردر بريمن  X بوروسيا دورتموند - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي

مارسيليا X نانت - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 6

ديجون Xموناكو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6

الدوري التركي

بشكتاش  X طرابزون سبور - 07:00 مساءً


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