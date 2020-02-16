» انتهى الحجر.. كواليس الإفراج عن العائدين من الصين

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الحجر الصحي

العائدين من الصين

انتهت فترة إقامة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، تحت الملاحظة التي دامت لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وخلال أيام الحجر الصحي، لم يثبت على أحد منهم إصابته بفيروس كورونا، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وتستعد وزارة الصحة، بعد انتهاء فترة الملاحظة المصريين العائدين من الصين إعادة المكان الفندقي الذي كانوا يقيمون فيه إلى ما كان عليه بعد مغادرتهم.

فيما تم التأكيد على ضرورة جمع متعلقات المصريين العائدين وملابسهم وأدواتهم الشخصية في النظافة وأدوات الطاقم الطبي المشرف عليهم والأدوات الطبية من حقن تحاليل وأجهزة طبية استعمال شخصي وكانيولات وأجهزة القياس القبلة والمبادئ للحرارة وكل الأدوات المتخلفة عن الاستعمال الطبي والوقائية العائدين التي تم استخدامها طيلة الفترة التي بقوا فيها تحت الملاحظة الطبية وتجميلها بشكل وقائي والتخلص منها في المحارب الطبية المعنية بذلك لعدم ترك أي آثار.

كما ستتم إعادة التعقيم الكامل لأماكن الإقامة التي مكث بها العائدون من ووهان وغرفهم واستعمالاتهم الشخصية واليومية حتى يتسنى إعادة استخدام المكان بشكل آمن طبية تلقائيا بنسبة مائة بالمائة.

وفي سياق متصل، تستعد الجهات الأمنية بمطروح على تجهيز خطة الانتقال والتحرك الأتوبيسات التي يستقلها العائدون في طريق مغادرتهم وتحديد مسارات مرورية خاصة بهم تتناسب وعدم تعطيل حركة المرور الداخلية بمدينة مرسي مطروح والطرق الدولية مطروح الإسكندرية مطروح القاهرة.

كما تم الانتهاء من مراجعة الخطة الأمنية لتأمين ركب التحرك الأتوبيسات التي تقل المغادرين من مرسي مطروح إلى أجهزتهم التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن.


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