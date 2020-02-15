فاطمة ناعوت: «الحويني لما قرب يموت اعتذر عن خرافاته»

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هاجمت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، الشيخ أبي إسحاق الحويني، مشيرة إلى أنه عندما اقترب أجله اعتذر عن " عن كل ما قال من خرافات وترهات تشوّه الإسلام".

وكتبت عبر حستبها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الشيخ اسحق الحويني حينما اقترب أجلُه، ندم واعتذر عن كل ما قال من خرافات وترهات تشوّه الإسلام وتُرهب غير المسلمين".

كما هاجمت الشيخ عب الله رشدي إمام وخطيب مسجد الإمام علي بن أبى طالب، واصفة إياه بـ"نافخ السيلكون وطويل اللسان".

وكتبت عنه: "متى يندم المكفراتي طويل اللسان نافخ السيلكون، الذي تبرأ منه الأزهرُ الشريف وكشف كذبَه وزيرُ الأوقاف المحترم؟".

ثم عادت وأضافت عن الشيخ "الحويني" : "انقطعت السبوبة السعودية فاحترموا أنفسهم وندموا. أم لابد أن يبلغ الكذوب من العمر أرذلَه حتى يعترف بأكاذيبه وبذاءاته وخداعه لبسطاء المسلمين، وتشويهه للدين ورمي الإسلام بما ليس فيه، وشرعنه ما تفعله داعش من جرائم؟!"

وختمت بقولها: "الموتُ يأتي بغتة ولا يستأذن. والنَّاسُ أفاقت من خداعكم وكذبكم أيها الكذبة المراءون، تجّار الدين، لصوص السماء".


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