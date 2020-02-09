  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

تعليق ناري من محمد رمضان على فيديو "الطيار الموقوف"

مذيعة النهار

مذيعة "النهار" تكشف تفاصيل مثيرة بقضية مقتل نجلها

شكري

"شكري" يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي

كورونا

فيروس كورونا لن يدخل مصر لهذا السبب الهام

أماني الخياط

"الخياط" تكشف: وثيقة سرية تفضح وسائل التجنيد الإخواني

العائدين من الصين

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للعائدين بالصين

كورونا

"الصحة" تكشف حقيقة إصابة مواطن بفيروس "كورونا"

أرشيفية

الحكومة تصدم المصريين بشأن «الدعم»: لاثنين فقط

إسماعيل ياسين يتحدى الإخوان المسلمين

عائلته تعترض.. أزمة بسبب صراع «إسماعيل ياسين» و«الإخوان»

أرشيفية

أسباب تعطل مشروع «الأحوال الشخصية للأقباط» في محطة الحكومة

بالفيديو..

"شكري" يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي

آخر الأخبار

شكري
شكري
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مصر تصدر توضيحًا بشأن مفاوضات سد النهضة

#

تطورات جديدة بشأن أزمة سد النهضة

#

"أديب" يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

#

"شكري" يبحث مع مسؤولة أممية تطورات مفاوضات سد النهضة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة القضاء التام على الإرهاب، والحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبي وعودة مؤسسات الدولة لخدمة مواطنيها، وأن تحقق الدولة الليبية الاستقرار لذاتها والدول المجاورة لها.
وقال "شكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بجلسة هامة جدًا لمرجعة تقرير مصر، وهذا التقرير يدعو للفخر، حيث تناول مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وجهود مصر في رعاية مواطنيها والعمل على تعديل الخطاب الديني وتوجيهه نحو الاعتزاز بالمواطن المصري، وسياسات منع التمييز سواء بين الرجل والمرأة أو التمييز على أساس العرق أو الديانة، واستعراض كامل لجهود مصر الاقتصادية، وتوفير المدن الجديدة لاستيعاب التزايد السكاني.
وفيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، قال:" الرئيس جاء لأديس أبابا في الأساس حول رئاسة مصر للقارة الإفريقية، بالإضافة لتسليم الرئاسة لدولة جنوب إفريقيا، والرئيس سيلتقي برؤساء الحكومات المتواجدين بهذه القمة، كما سيلقى خطابًا قبل تسليمه رئاسة الاتحاد الإفريقي لدولة جنوب إفريقيا".
وأشار إلى أن اجتماع واشنطن يوم الأربعاء القادم لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، سيكون آخر جلسة للمفاوضات وهناك  توجه للوصول لاتفاق نهائي خلال الجولة القادمة، ونسعى لأن يكون هناك اتفاق نهائي أو شبه نهائي، وهناك إرادة ورؤية واضحة وهناك جزء كبير تم إنجازه في الاتفاق الفني الذي تم التوصل إليه، ومع المفاوضات سنركز على النواحي القانونية المتعلقة بالاتفاق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الطيار الموقوف مدى الحياة: "محمد رمضان خرب بيتي"
» تعليق ناري من "الصحة" على شائعات ظهور "كورونا"
» شاهد.. كيف يعيش العائدون من الصين في الحجر الصحي
» الزمالك للاعبيه: ممنوع الاقتراب والتصوير مع «أبوتريكة»
» قرار هام من "الصحة العالمية" بشأن انتشار "كورونا"
» نص رسالة التهديد للطبيب مكتشف «كورونا» قبل وفاته
» وفاة لاعب أسترالي شهير أثناء التدريب
» جماهير الأهلي تضغط على «الخطيب» قبل مواجهة صن داونز
» أول صدام بين «مكة» ومحمد صلاح بسبب شقيقتها «كيان»
» ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي
» طقس قطبي قارس يضرب الشرق الأوسط

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم