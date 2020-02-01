محافظ الدقهلية يكرم الأب وابنته بطلي واقعة القطار

كرم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، محمود فرغلي، الأب الشجاع الذي أنقذ ابنته واحتضنها لحمايتها من قطار بمحطة الإسماعيلية.

وأعرب المحافظ عن إعجابه بتصرف الأب وأنه نموذج دال على عطاء الأب وأنه حصن أبنائه، وأهداه شهادة تقدير وميدالية تسلمتها نجلته “خديجة”.

وحسب بيان المحافظة، ناقش المحافظ مع الأب الشجاع كيفية نقله هو وزوجته من الإدارة التعليمية في بئر العبد إلى تمى الأمديد، ونقل أبنائه للدراسة بالمراحل المختلفة.

وطالب الأب بتطوير الخدمات والمرافق والبنية التحتية في قرية صدقا، ومنها إنهاء مشروع الصرف الصحي.