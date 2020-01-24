حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

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حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

نفى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد مؤخرًا حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المقرر إقامتها يوم 24 فبراير المقبل.
وكانت أنباء ترددت، أمس، الخميس، عن وجود اتجاه داخل اتحاد الكرة، لتأجيل لقاء القمة، وإقامة مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين أمام إنبي ونادي مصر.
وقال عمرو الجنايني في تصريحات صحفية: "ما يتردد عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك غير صحيح، المباراة في موعدها، والمسابقة لا تحتمل أي تأجيلات أخرى".
ويواجه الأهلي نادي الزمالك في السوبر المصري يوم 20 فبراير بالإمارات، ثم يلتقيان مجددا بعدها بأربعة أيام فقط في مسابقة الدوري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع بـ 24 نقطة.


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